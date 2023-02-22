楊蕙如前年在臉書PO文指稱連勝文、前立委丁守中及前陸委會副主委張顯耀等人「一邊罵AZ一邊偷打」，連提告求償100萬元，台北地院一審判決楊須賠償12萬元，台灣高等法院二審改判楊須賠償50萬元確定。

連提起訴訟指控，2021年6月26日，楊蕙如在個人臉書PO文指出，「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」、「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」。

連說，他在楊蕙如發表這些言論時尚未施打疫苗，亦未曾表示要進口大陸疫苗，這些言論顯與事實不符，楊未經查證即公然為此不實言論，致大眾誤認伊造謠、策畫詭計，欲進口大陸疫苗，並以不當方式至好心肝診所接種特權疫苗，貶損他之社會評價，致他名譽受損須賠償100萬元。

台北地院一審判楊女賠償12萬元，高院二審認為，連勝文在楊女發表這些言論時，確實尚未施打任何新冠疫苗，有其數位新冠病毒健康證明可佐，堪認楊女指述與事實不符，考量酌兩造之社會地位、經濟狀況、侵權情節，判決楊須賠償50萬元確定。