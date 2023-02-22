前行政院發言人陳宗彥被爆料接受業者性招待，引爆地檢署吃案及簽呈、監聽資料外流等情事，受到各界關注；由於立法院本周五召開院會，面對藍、綠立委可能的猛烈質詢，法務部長蔡清祥今天說「屆時就直球對決」，至於地檢署簽呈外流一事，蔡強調，無論是公務員或非公務員有違法洩漏不應該洩漏的東西的話，「就照法律來處理」。

蔡清祥表示，立法院本周五將召開院會，是行政院長陳建仁首度到立法院報告，他會陪同院長到立法院；有關陳宗彥案，台灣高檢署已全力調查相關事證，被問到如何面對藍綠立委的質詢時，他說「就直球對決！」

蔡清祥說，檢察官向來就是依法在犯罪偵查，都有一個辦案的程序，要遵照法律的規定，如果外界有很多的質疑、很多的疑慮，就要對外界說明，陳宗彥案正由高檢署專案小組徹查釐清，再對外說明。

媒體追問，地檢署內部簽呈為何會外流？如果簽呈由檢方人士外洩的，會不會嚴懲？蔡清祥回應，如有任何程序上的疏失，一定要查明，且不只是公務員，如果有非公務員有違法洩漏不應該洩漏的東西的話，法律上也有明文規定，「就照法律來處理」。