今天農曆二月初三為文昌帝君的生日，台南市鹽水區公所結合鹽水武廟，舉辦「月津文昌祭」，市長黃偉哲應邀擔任正獻官依循古禮獻上供品，點文昌燈，祝福所有考生都能順利平安，榜上有名。

黃偉哲表示，文昌祭是要讓莘莘學子在接下來不管是校內或校外的考試，大家都能有很好的成績，一舉中第，也感謝武廟與鄉親們的努力，深化文昌祭在宗教與文化上的意涵。

今天農曆二月初三為文昌帝君的生日，台南市鹽水區公所結合鹽水武廟，舉辦「月津文昌祭」。（張毓翎攝）

今日文昌祭活動，邀請新營高中、新營高工、後壁高中、育德工家、明達高中、新東國中、南光高中、興國高中、南新國中、鹽水國中、鹽水國小、月津國小及岸內國小等13所學校學子們一起參與，由專業道長點竅門、加持智慧光，讓參與學子能思慮清明，以助學習應考。

鹽水區長陳文琪說，透過文昌祭除推廣藝文風氣，永續民俗文化傳統，也能讓考生有個心靈寄託，祈求考運順利，感謝武廟熱心舉辦以及學校踴躍參與，讓活動意義非凡、圓滿完成。