《倒楣性愛和瘋狂A片》劇情衝擊偽善的羅馬尼亞社會。（海鵬提供）

《桃子樹的最後豐收》描述西班牙桃農家族的最後一次收成。（海鵬提供）

今年重回二月實體舉辦的2023年柏林影展，周末即將頒獎，「暮光女」克莉絲汀史都華首次擔任評審團主席，誰擒金熊將成矚目焦點。為讓觀眾感受柏林影展氛圍，台中市「中山73影視藝文空間」3月將推出「兩隻金熊」焦點主題，一口氣推出2021、2022年的兩屆金熊獎最佳影片《倒楣性愛與瘋狂A片》及《桃子樹的最後豐收》以饗觀眾。

「兩隻金熊」電影專題將於3月起，於台中市影視發展基金會所屬「中山73影視藝文空間」登場，有趣的是，兩位金熊獎得主羅馬尼亞導演哈都裘德與西班牙女導演卡拉西蒙均擔任今年柏林影展評審，哈都裘德日前更傳出與評審團主席克莉絲汀史都華及另一評審杜琪峰，在討論時擦出「火藥味」。

克莉絲汀史都華笑諷哈都裘德「令人討厭」，哈都裘德則辯稱自己「品味良好」，雙方砲火還波及到被虧「很迷惘」的杜琪峰，評審團相互吐嘲求進步，更讓人好奇金熊獎今年獎落誰家，也讓中山73即將登場的精選片單更加令人期待。

中山73也將自3月起，首度以「雙焦點主題」進行節目安排。3月份其中一個焦點，將以「朝聖之旅」為題瞄準後疫情時代，藉4部電影緊扣觀眾心靈之旅，包括緊扣生命的無常與啟示的《聖雅各的天空》、輕鬆睿智的《告解高峰會》，以及去年奧斯卡最佳國際提名的《不丹是教室》和藏族導演松太加執導電影《阿拉姜色》。