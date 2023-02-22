台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，觀察現年18~20歲的Z世代，在金融消費上具有「追求即時反饋、快速決策」、「重視同儕趨勢」、「樂於使用創新事物」三大特徵，這也正是Richart的強項及品牌特色。舉例來說，Richart提供的外幣到價通知，除APP外還可以LINE訊息通知，讓用戶以最便利的方式快速收到訊息，即時在最理想匯價下換匯。另一方面，也持續祭出多元朋友推薦優惠活動，並積極與KOL和網紅合作，自然增進同儕互動，相互分享開啟理財第一步。此外，1990至2000年後出生的數位原生世代也更樂於使用創新事物，Richart於2021年推出創新產品「音樂定存」，上線後三個小時內限量名額即搶購一空，反映年輕用戶對新型專案的接受度相當高。作為市占第一的數位銀行，Richart未來將持續創新，降低金融產品門檻，打造更有趣的投資理財環境。

學習金錢管理及使用金融商品，一開始難免會有陣痛期。黃天麟表示，開立Richart數位存款帳戶，不必到分行，線上開辦後立即可開始存錢，並享有優於市場的3.2%的活儲優惠年利率，且透過單一個APP就能處理大多數理財需求，如外匯、定存、保險、投資，並友善小額投資。若想增強儲蓄力，還有等同數位存錢筒的「小查罐」功能可使用，幫助大幅降低入門門檻。領錢及與存款同樣很便利，台新銀行於全台擁有超過4000台ATM，Richart每個月也提供5次的跨行提款和跨行轉帳優惠額度。