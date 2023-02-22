屏東大學管理學院結合各學系教學能量，首屆高階經營管理碩士在職專班EMBA將於112學年度正式招生，未來也將納入屏大近年推動的社會實作、屏東學及地方創生等特色亮點，結合產學資源，嘉惠在地中小企業主或企業在職人士，共創雙贏。

屏東大學校長陳永森指出，屏大EMBA課程均安排在周六、周日，每學分4410元，且可以用專業實務報告代替碩士論文，上下學期擬規畫登北大武山或搭船海釣等課外活動或實作課程，進一步認識屏東這塊土地，致力培養在地企業菁英，提供有志於在職進修者最佳的學習環境。

未來EMBA授課教授來自管院各系所，陣容堅強，並聘請財信傳媒董事長謝金河、台灣好基金會董事長柯文昌、中華經濟研究院董事長曹添旺等人擔任講座教授，並陸續邀約其他專家學者。

屏大管理學院院長廖曜生指出，台灣有超過97％的中小企業，普遍面臨經營環境快速變化及資源缺乏的不利局面，尤其面對產業國際化與後疫情時代的挑戰，企業主必須具備相當的經營管理能力，才能使其產業創新轉型與企業永續經營。

屏大管理學院致力於產業升級強化競爭力，發展重點聚焦於產業最有需求的智慧商務、大數據、ESG等跨域整合發展，以培養學生重點能力並提昇就業力。

EMBA強調整合與溝通協調能力，透過強化學生大數據分析與應用能力、結合智慧商務及ESG永續管理發展，以提昇學生的管理職能，可直接應用於本身工作，帶領企業提高市場能見度與占有率，藉此厚植學生智慧科技應用能力、強化區域產學鏈結，協助在地產業發展。