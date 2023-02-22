「落語」是日本從江戶時期就有的一種傳統表演，最早是指說笑話的人，經過時間演變成為表演者坐在舞台上，描述漫長和複雜的滑稽故事，表演者多被稱為「落語家」，在日本是極高水準的表演；知名落語家笑福亭笑瓶於22日傳出離世消息，輿論一片譁然。

據日媒報導，笑福亭笑瓶（本名渡士洋）22日上午因急性主動脈剝離離世，享壽66歲，他1980年從大阪藝術大學藝術學部文藝學科畢業，他對表演有著很大興趣，在學生時代就主動寫自薦信給許多經紀公司，後來他成為廣播節目《MBS Young Town》的學徒，跟著笑福亭鶴瓶學習，1987年他轉往東京發展，在各大電視台的綜藝節目上表演，笑福亭笑瓶總會戴著黃色的粗框眼鏡，這也成為他的個人特色，1997年他收下徒弟笑福亭笑助，傳承落語家的藝術。

笑福亭笑瓶在2015年12月外出打高爾夫球，途中因急性主動脈剝離，使用直升機送醫，住院2週後好轉，如今突然離世讓眾人無限惋惜。網友湧入哀悼「20年前幾乎每天打開電視都能看到他，一路好走」、「他是個很有趣的人，安息吧」、「太震驚了，眼淚停不下來」、「他真的是才華橫溢的人，有一段時間很喜歡他的節目」、「忍不住哭了」、「我不敢相信……」、「好久沒在電視上看到他了」、「又一位厲害的藝人離開了」、「謝謝你帶給大家的歡聲笑語」。