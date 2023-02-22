客家當代戲劇《千年之遇》，結合客家文化、戲劇及當代音樂，講述台中石岡客庄農民生活變遷的故事。台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪22日在記者會表示，「差事劇團」在921地震後到石岡，以居民劇場的形式與社區互動，地震發生20多年後，已內化成在地的一部分，與台中國家歌劇院、客委會合作推出《千年之遇》劇場版，透過戲劇來展現在地力量。

「差事劇團」客家當代戲劇新作《千年之遇》將在台中國家歌劇院登場，展現台中客庄百年風貌的變遷。（陳淑芬攝）

九二一震災後，「差事劇團」進駐中市災區石岡，以戲劇藝術的力量重建社區文化，陪伴災區居民化解難恐懼與創傷，在地居民也創立「石岡媽媽劇團」。「差事劇團」新作《千年之遇》去年11月在石岡演出環境劇場版，今年與台中國家歌劇院、客家委員會合作，將在25日及26日在歌劇院小劇場演出。

「從1粒種子，長成年之樹」差事劇團藝術總監鍾喬表示，劇團自921地震後在地紮根22年，要延續專業及與居民社區互相學習的兩隻翅膀，與「石岡媽媽劇團」相互支持學習，今年與客委會攜手合作，兩劇團共同登台，將客庄、農民及土地等重要課題透過戲劇表現，共同面對當代危機。

導演姚立群則指出，石岡近200、300年來其實都在改變，地震災難可做連結，並帶來思考，要抽取其中面對未來的積極態度、分享有趣的事情，2隻翅膀雖然有所交集， 但要過技術、方法及思考研究才能結合共振起飛。

《千年之遇》邀請日本薩滿提琴手坂本弘道打造魔幻提琴聲，並由3名資深南管演員、1名客家男演員、1名即興舞者，結合在地「石岡媽媽劇團」及在地居民同台演出，全劇以客語為主外，也有多聲道的語言，結合傳統戲曲、客家文化、肢體及聲音，呈現當代與傳統、客家與南管梨園戲的嶄新風格。