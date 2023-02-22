每周就是228連假，新北市衛生局表示，連假首日新北市大部分醫院維持平時周六門診時間；連假次日適逢週日，新北市各急救責任醫院門診服務暫停，維持急診24小時正常作業；連假第三天為彈性放假，醫院皆維持正常門診或提供部分門診；連假最後一天228國定假日當天，多數醫院休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院等8家醫院仍提供全日或半日的部分門診服務。

衛生局建議民眾，求診前可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁（網址：https://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query14.aspx）。

衛生局提醒，連假出遊應注意天氣預報，春季早晚溫差大，請民眾仍要做好保暖措施，出門建議加穿外套，並隨時注意身體健康狀況。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。