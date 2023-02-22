大陸觀察者網引述路透社、日本NHK網站22日報導，日本防衛省21日聲明表示，在22日舉行的第十七次中日安全對話上，日本將致力於與中方建立直接的安全溝通管道。

不過，日本防衛省仍繼續關心「氣球威脅」。共同社引述日本防衛省消息人士的話稱，日本官員計畫對中國表示，「偵察氣球侵犯日本領空」是不可接受的。日本希望中國方面採取所謂預防措施，避免這樣的事態再次發生。

報導稱，除了安全溝通管道，在第二十九次中日外交當局定期磋商上，日方還將對「東海局勢」表示關切，同時雙方確認將就構建建設性穩定關係緊密溝通。

此前，中國外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上證實，經中日雙方商定，外交部副部長孫衛東21日赴日本與日本外務省外務審議官山田重夫舉行第十七次中日安全對話和第二十九次中日外交當局定期磋商。

「雙方將就中日關係、兩國防務安全政策和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。」汪文斌說。

對於日本所謂東海局勢和釣魚台局勢，中國國防部此前多次回應，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中方艦艇在有關海域的活動完全正當合法。日方在對此心知肚明的情況下惡人先告狀，顛倒黑白、混淆是非，大肆炒作中國軍隊正當合法的維權行動，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國國防部表示，中國軍隊將一如既往採取一切必要手段，堅定捍衛國家領土主權和安全利益。