台鐵高雄機廠2013年遷至屏東潮州基地後，各界對於台鐵高雄機廠都市計畫變有不同聲音，包括文史團體、專家學者及台鐵局等各有想法，歷經2次座談會後，高市都發局22日召開第2次公開記者會，表示將保留3項原則進行都更，包括保留鐵道紋理與地景、貨車工廠全棟保存再利用、保障台鐵局資產開發等原則，落實工業遺址再生與鐵道紋理保存的目標。

今日由高雄副市長林欽榮親自主持記者會，表示台鐵高雄機廠是中央、地方攜手推動工業棕地轉型發展的重要案例，都市計畫變更自2014年啟動至今已近10年，2022年4月27日市都委會審議修正通過後，市府依市長指示及招開3場說明會，徵詢地方民意代表、公民團體、專家學者及台鐵局等意見，努力落實工業遺址再生與鐵道紋理保存的目標。

綜合各界意見，目前台鐵高雄機廠都更目標有3項原則，第1為以最大可能保留鐵道紋理與地景意象，第2點則是貨車工廠全棟保存再利用，第3點是保障台鐵局資產開發的政策任務。

而廠區內樹木經過工務局養工處全面調查，主要樹種為雨豆樹、榕樹、樟樹及印度紫檀等，農業局也在2022年12月提報樹保會審議通過優先指定18株特定紀念樹木；後續尚有15株待提會審議。未來開發時，區內樹木可透過法定空地留設原地保留，如因道路開闢、人車通行安全等考量，得由開發行為人依法擬具樹木留存保護或移植復育計畫，報請主管機關農業局審核，移植至區內公1、公2及A5街廓或基地內適當地點。

針對地方居民對停車場、公園綠地及道路連通的期待，未來市府將透過市地重畫方式辦理開發，開闢公共設施用地及道路系統，改善地方環境品質。此外藉由輜汽路向西連通至凱旋路、公正路向北連通至武昌路，適度紓解周邊道路的交通負荷；另外藉由瑞西街打通至二聖路，除增進當地居民進出的交通便利外，透過排水設施施作，也一併解決周邊武慶路、瑞北路一帶淹水問題。

另外市府因應輕軌建設，向台鐵局租用輕軌前鎮機廠及部分路廊土地，每年需支付約2000萬元租金，將上述租用土地一併納入本案變更負擔回饋標的無償取得，以減輕市府財政負擔。

都發局表示，台鐵高雄機廠修正方案，將在明日市都委會報告確認，後續台鐵局修正都市計畫變更書圖後，預計3月將再依法定程序辦理第2次公開展覽，各方如有意見，仍可在市都委會的平台討論，市都委會審議通過後，續將主要計畫報內政部核定。

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