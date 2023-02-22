熱情帶勁的舞姿，時而倒立用手撐起全身、時而手腳在地上又跳又蹬的，可說是動感十足，令人看得目不轉睛。(正修科大提供／林雅惠傳真)

正修科大社團博覽會今天登場，野外求生「生存遊戲社」、「熱舞社」熱力四射大秀舞技超吸睛，各個社團無不使出渾身解數大秀絕活，卯足勁吸引同學注意，現場氣氛熱鬧滾滾。

生存遊戲社同學身著全套戰鬥服，手持瓦斯槍進行bb彈射擊，帥氣身影吸引同學圍觀。電機系3年級學生謝長恩及林冠均結伴到「生存遊戲社」練靶場，體驗射擊快感後表示，射擊讓人的注意力更集中，有機會很想再體驗一次，覺得很過癮。

生存遊戲社長電機系3年級學生梁璟明指出，生存社大約有50名社員，周休二日多會帶社員到外面場地體驗BB彈的衝鋒陷陣感。

另一吸睛社團則是熱舞社，遠遠就看到他們熱情帶勁的舞姿，時而倒立用手撐起全身、時而手腳在地上又跳又蹬的，可說是動感十足，令人看得目不轉睛。

學務長林淑芸表示，參加社團不僅可以找到興趣相投的好朋友，還可以從社團經營，學習溝通能力，大學生一定要參與社團，生活才會多采多姿。