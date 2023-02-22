預約時間長、轉貸陷阱重重，近期大陸住房貸款提前還款難的話題引發關注。中國人民銀行、大陸銀保監會日前召開會議，要求商業銀行改進提升服務品質，按照合約約定做好客戶提前還款服務工作，同時加大檢查處罰力度，加強違規轉貸風險警示。

據新華社報導，已了解到近日多家銀行向分支機搆下發通知，要求強化以客戶為中心的理念，及時回應客戶還款訴求。西安市民郭女士說，15日接到工商銀行通知，可以去網點辦理房貸提前還款的手續了，「前陣子還說排隊申請得等一個月。」

復旦大學金融研究院研究員董希淼表示，金融管理部門重視提前還款難問題，及時回應借款人訴求，有助於保護借款人合法權益。商業銀行應從履行社會責任、提升客戶體驗等出發，在合約基礎上為借款人提前還款提供更多便利。

這股風氣來自於今年開年後，不少存量房貸經歷了重新定價，與存量房貸掛鉤的5年期以上LPR去年累計下降35個基點，但部分購房者感覺該降幅還是低於新發放房貸利率的降幅。加之資產端投資收益率下行，不少購房者選擇提前償還貸款，以減輕債務壓力。

但也由於面對越來越多的提前還款需求，個別銀行取消手機銀行辦理提前還款的功能，要求必須線下申請，大排長龍之下，在部分還款需求較集中的地區，銀行出現辦理提前還貸預約時間長的情況，有的得排上2、3個月甚至半年之久。