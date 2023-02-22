疑因自來水管線過於老舊，已無法承受水壓負荷，台中市西屯區逢福里櫻城一街、福星路一帶，今年1月發生自來水管爆管事件後，1個多月來夜間水壓驟減、有時候幾乎無水可用，居民抱怨連連，立法委員張廖萬堅等人邀集相關單位會勘，水公司允諾短期內加壓改善，未來將編列預算全面汰換管線。

當地居民表示，這1個多月來，每到夜間7、8點左右，自來水水量就會變得很小，有時甚至打開水龍頭都沒水用，家中的飲水機或水塔在加壓抽水時，因抽不到水，常發出「轟隆隆」的聲響，感覺相當危險。

逢福里長張文平則說，大約從1月中開始就陸續接獲里民反映，家中自來水水壓小，且時間都發生在夜間的用水尖峰時段，初步估算至少5、600戶居民受影響，也曾請水公司來查修管線，但接到的回復都是沒有問題，近日發現附近區域內自來水管線老化嚴重，甚至短短180公分管線就破了2處，水公司應該儘速汰換。

張廖萬堅、市議員林祈烽指出，水壓低、供水量不足的情況從上月中旬後開始出現，附近鄰近逢甲商圈，停水時間約從夜晚7、8點持續到凌晨4、5點，居民沒水洗澡，常常要自己蓄水、燒水，相當不便；該區域管線埋設至今已超過30年，但根據水公司的年度管線汰換計畫，必須要2024年才能進行管線更新，根本緩不濟急，要求自來水公司第四區管理處表示，該區域管線曾在農曆年前發生爆管，可能當時檢修後有調整水壓，且因周邊管線口徑小，導致前段若有加壓馬達抽水，水量供應不到後半段，將派員測漏了解原因，短期內並將增加水壓。