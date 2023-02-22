早年投入農民運動的民進黨前立委林豐喜，45歲的兒子林維新攀登花蓮縣能高越嶺，20日山難不幸身亡。林豐喜今天下午證實，兒子疑遭落石擊中墜落邊坡。林豐喜強忍悲痛感謝救難人員的挺進救援，他曾是登山會的會長，兒子從4、5歲就跟著他爬山長大，兒子育有1男1女，孫女還是壘球國手代表台灣出國比賽。

據了解，花蓮縣一行4人登山團挑戰能高越嶺，20日行經花蓮縣五甲崩壁附近時，前立委林豐喜45歲的獨子林維新，疑因遭到落石擊中，不慎墜落約150公尺深的邊坡，因頭部受到重創當場無生命跡象，搜救人員耗時1天抵達現場；因今天下午山區雲層太厚，直升機無法進行吊掛。

林豐喜接到45歲獨子不幸噩耗後，立即趕到花蓮協助處理兒子的後事。林豐喜說，他只有林維新這個獨子，育有一男一女，孫女是長女而且是壘球國手，代表台灣到墨西哥參加比賽，孫子今年念高二；非常感謝花蓮縣消防局等相關搜救人員的出勤協助。

林豐喜強忍喪子之痛的說，他年輕時是登山會的會長，獨子從小4、5歲就跟著他去爬山，父子兩人在森林有很多美好回憶；他知道兒子喜歡運動、喜歡爬山；不幸發生憾事，「他生前愛山就回歸山林….」為人父親強忍錐心之痛，目前在花蓮協助處理兒子的後事。