屏東縣率全國之先成立「長期照護處」，將於3月1日掛牌運作，首任長照處長人選備受各界矚目，屏東縣長周春米22日正式對外公布，將由高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任。

屏東縣政府長期照護處預計3月1日掛牌運作，首任處長則由高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任。（林和生攝）

陳桂敏是美國University of Minnesota老人護理學研究所博士畢業，現為科技部生命科學研究發展司社會醫學學門護理學科召集人，及任高雄醫學大學高齡長期照護碩士學位學程教授兼主任、高雄醫學大學長期照顧研究中心主任等職。

研究專長包括老人健康促進、老人運動、另類療法、老人護理、長期照護，曾獲美國Hartford國家老年醫學護理中心傑出老人護理教育獎、國際護理榮譽學會老人護理領導者獎、台灣護理學會傑出護理人員專業貢獻獎等。

屏東縣政府長期照護處預計3月1日掛牌運作，首任正副處長將由陳桂敏（左）與田禮芳出任。（林和生攝）

陳桂敏指出，上任後將全力朝六大目標努力，包括在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等，加上長輩們數位化能力再強化，讓服務涵蓋率再提升。

她坦言，長照服務無法一蹴而就，相信整個縣府團隊觀念一致的向心力，可以達成對於長者在地安老的照顧目標。