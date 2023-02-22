韓國近年戀愛實境秀盛行，有不少素人美女、帥哥出演後爆紅，最近在《單身即地獄2》出現一名音樂系美女申瑟琪，超狂身分被起底；25歲的申瑟琪3年前曾奪下「春香小姐」冠軍，她有著神似金泰希的女神臉蛋，還同樣來自首爾大學，但卻選擇在戀愛實境秀裡搞曖昧，也令網友紛紛直呼「可惜了」。

戀愛實境秀《單身即地獄2》播出後，女成員中屬申瑟琪人氣最高，甜美臉蛋和火辣身材，臉蛋更撞臉韓國天然美女金泰希；申瑟琪一登場就相當受到節目中男成員喜愛，各種曖昧互動讓觀眾看了臉紅心跳，也讓大眾更好奇申瑟琪怎麼不是當偶像或演員，而是出演戀愛實境秀。

申瑟琪參加戀愛實境秀《單身即地獄2》，和男成員有曖昧互動，讓網友看了都覺得很可惜。（圖／摘自申瑟琪IG）

原來申瑟琪不僅長得像金泰希，同樣也來自韓國第一學府首爾大學，目前就讀音樂學院器樂學系主修鋼琴。而申瑟琪在2020年參加韓國第90屆春香小姐選美，女神美貌加上脫俗氣質，一舉拿下當年冠軍；當年申瑟琪古裝扮相照曝光後，立刻在韓網掀起轟動，「好像金泰希」、「真的是韓國古典美人相」。

近日韓網上也有網友發表看了申瑟琪出演《單身即地獄2》的想法，覺得她不是像女星李多海在春香小姐封后後就踏入演藝圈演戲，而是在戀愛實境秀搞曖昧，實在是很可惜，也引起不少人共鳴，「她是演員臉，演戲應該會紅」、「那麼漂亮只出演這種節目太浪費了吧」。