中國大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。有記者提問，日前美國國務卿布林肯發表推特譴責中方偵測氣球入侵，並在接受媒體採訪時再次表示中方偵測氣球侵犯美國主權，違反國際法。對此，汪文斌回應稱，美國對中方抹黑攻擊，制裁中方企業，持續擴大事態。布林肯國務卿更是口出狂言，顛倒黑白。

汪文斌表示，中方已經多次清晰明確地告訴美方，中方民用無人飛艇誤入美領空，完全是由不可抗力導致的一次意外偶發事件，反復要求美方以理性、冷靜和專業的態度妥善處理有關問題。但美方無視事實，編造「間諜氣球」敘事，拜登總統親自下令，悍然出動先進戰機和飛彈擊落「民用飛艇」，這是百分之百濫用武力，百分之百過度反應，百分之百歇斯底里，嚴重違反國際慣例和有關國際公約。

汪文斌指出，美方不僅不反思悔過，反而對華抹黑攻擊，制裁中方企業，持續擴大事態。布林肯國務卿更是口出狂言，顛倒黑白。事實上美國才是侵犯別國主權、違反國際法、肆意對別國監視監聽的頭號帝國。

汪文斌表示，中方對美方的惡劣行徑予以強烈譴責，已經多次向美方提出嚴正抗議。拜登總統曾多次信誓旦旦地公開表示，不尋求新冷戰，無意同中方發生衝突。希望他作為大國領導人，能夠言而有信，言出必行，而不是說一套做一套，不知其可。

汪文斌強調，再次敦促美方拿出誠意，改正錯誤，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

「來而不往非禮也。如果美方執意借題發揮，升級危機，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。」汪文斌說。