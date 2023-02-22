去年8月首波媒合的蘇澳阿里史冷泉旁老屋「阿里史嬸婆家」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府挹注300萬元經費，歷經數月修繕完成，變身「美得冒泡BEAUTIFOOL多棲實驗合作空間」。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府從2019年起推動老屋活化，今年由壯圍鄉延伸至蘇澳鎮，去年8月首波媒合的蘇澳阿里史冷泉旁老屋「阿里史嬸婆家」，由在地青年創業家「美得冒泡BEAUTIFOOL多棲實驗合作空間」進駐營運；縣府建設處表示，老屋改造逐步推廣到各鄉鎮，期待再創更多具有當地特色的文藝空間，促進產業經濟發展。

縣府2020年以「壯圍老屋新生命」為示範計畫，從協助老屋調查研究、合法化程序、輔導返鄉青年規畫提案等各階段工作，成功讓壯圍古亭何興雜貨店與新麗蘭美髮2棟老屋華麗轉身變身為遠近馳名的美味蛋糕店「藏甜手作坊 Hidden Dessert」及結合有機農產與環境守護的「木予田商行」，成為公私協力老屋新生的典範。

去年縣府將補助範圍拓展至全縣，期待更多獨具特色的老屋能延續記憶空間的再創，讓更多年輕人創業的夢想，能在這些質樸的老屋空間中實踐；位於阿里史冷泉旁、長達76年屋齡、閒置30年的嬸婆家，即為蘭陽老屋新生命2.0計畫第一波媒合的成果，縣府挹注300萬元經費，歷經數月修繕完成，變身「美得冒泡BEAUTIFOOL多棲實驗合作空間」。

該空間承載蘇澳市區周邊發展、冷泉地景文化與旅遊觀光產業，未來將作為深入在地的導覽、遊程、空間共享等多面向營運；目前提供輕食餐飲服務、在地設計師的文創商品進駐；預計今年底前將陸續完成壯圍鄉、宜蘭市2.0計畫的2棟改造計畫，期盼結合在地人文風情，發展更多具有在地特色的產業。

建設處長潘亮宇表示，感謝蘇澳鎮公所及各界的協助，順利取得「阿里史嬸婆家」的合法房屋證明，讓老屋的商業行為可合法營運，真的非常不簡單；因該區為1棟的改造，容納位置有限，希望能跟周邊的屋主串連，讓地方創生的場域更大、更完整，藉此吸引更多年輕人返鄉創業。