宏亞2022年受惠業外處分利益挹注，推升全年稅後純益達4.24 億元創新高，較2021年由虧轉盈，每股純益達3.91元。宏亞董事會今(22)日通過去年股利擬每股配息1元，股利創8年來新高。
宏亞將在3月6日遷入新企業總部營運，此新店企業總部是在2021年11月以2.79億元向冠德購買，宏亞將在6月20日召開股東會。
宏亞(1236)宣布減資約20%，每股退還現金約新台幣2元。宏亞本次辦理現金減資共計新台幣2億1668萬5020元，銷除股份2166萬8502股，以公司目前已發行股份總數為普通股1億834萬2510股計算，減資比例約20%，每股退還股款現金約新台幣2元，減資後股本為新台幣8億6674萬80元，計8667萬4008股。
宏亞2022年受惠業外處分利益挹注，推升全年稅後純益達4.24 億元創新高，較2021年由虧轉盈，每股純益達3.91元。宏亞董事會今(22)日通過去年股利擬每股配息1元，股利創8年來新高。
宏亞將在3月6日遷入新企業總部營運，此新店企業總部是在2021年11月以2.79億元向冠德購買，宏亞將在6月20日召開股東會。
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