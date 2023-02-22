宏亞2022年受惠業外處分利益挹注，推升全年稅後純益達4.24 億元創新高，較2021年由虧轉盈，每股純益達3.91元。宏亞董事會今(22)日通過去年股利擬每股配息1元，股利創8年來新高。

宏亞將在3月6日遷入新企業總部營運，此新店企業總部是在2021年11月以2.79億元向冠德購買，宏亞將在6月20日召開股東會。