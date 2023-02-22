今年3月將加強關於南海行為準則（Code of Conduct, COC）的談判，因為南海地區許多國家對於中國大陸在這一戰略水道的強硬態度感到擔憂。今年的東協的輪值主席國為印尼，印尼外長今天（三）先行與中國大陸外長會晤，希望能確保這條價值3.4兆美元（近新台幣103兆）的貨物航線能夠保持和平與穩定。

據《路透社》（Reuters）22報導，印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）在3月即將展開的一輪關於南海星為準則的談判之前，先於雅加達會見了中國大陸外長秦剛。勒特諾說：「印尼和東協（ASEAN）希望產生一個有效的、實質性的和可操作的行為準則，」

這個行為準則主要是用來確保航行和飛行自由，並「（避免）在目前無人居住的島嶼、礁石、淺灘、珊瑚礁和其他地物上居住。」

勒特諾說，今年是印尼擔任東協區域集團的主席國，秦剛也談到，中國大陸和東協將共同維護戰略貿易走廊的和平與穩定，每年約有3.4兆美元（近新台幣103兆）的貨物通過這一走廊。

秦剛表示，中國大陸將與東協國家合作，加快有關南海行為準則的磋商，中國大陸對南海的大部分地區擁有主權，並建設了能夠部署先進武器裝備的島嶼。然而，菲律賓、越南、馬來西亞、台灣和汶萊也有一些重疊的主張。

北京和東協國家在2002年同意努力創建一個行為準則，不過一直等到15年後才開始著手創建一個談判的框架。一些專家指責北京故意阻撓建立一套有約束力的規則的進程，並指出北京使用灰色地帶和戰略模糊性來強加其領土主張。

最新的會談是在菲律賓對中國大陸的外交抗議增加的背景下所進行的。菲律賓已向美國和澳洲等西方國家發出更多聲量，以對抗它所稱的中國的「侵略性。」

秦剛表示，東協國家「不應被迫站隊。」「新的冷戰和大國競爭不應該出現在亞太地區。他說：「我們相信，印尼和東協將從本地區穩定、發展和繁榮的根本利益出發，獨立自主地做出判斷和選擇。」