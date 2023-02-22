王文哲拿出蕭嘉蓉與王建民的對話紀錄反擊。（曹婷婷攝）

王文哲出示妻子與王建民的3大本對話紀錄，雙方訊息多達4萬則。（曹婷婷攝）

前旅美大聯盟球星王建民遭台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉的醫生老公王文哲控告兩人不當往來，求償1000千萬元，台南地院去年底審理，一審判王文哲敗訴。王文哲上午婉拒受訪，下午則拿出3大本對話紀錄反擊，強調已對此案提起上訴。

王文哲下午拿出3大本對話紀錄，控訴蕭嘉蓉和王建民兩人之間私訊多達4萬則，還時常躲到廁所講電話、訴情意，他說，摘錄這些對話也已提供法院，並反問「兩人這樣真的沒問題嗎？」

王文哲表示，原本顧及雙方的小孩，因此沒打算未曝光這些對話內容證據，但今天發現相關報導在帶風向，質疑王建民「敢說自己衰捲人家婚外情嗎？」因此決定拿出3大本資料，讓社會公評。

王文哲統計，兩人從2014年12月18日至2015年11月15日，中間沒有截圖記錄的約3個月，對話訊息約4萬則，最高紀錄是2015年8月23日，一天之內就高達800則訊息。

王文哲說，兩人明知都是已婚身分，在訊息中也承認背著另一半躲廁所講電話，聊到半夜3點甚至天亮，這樣沒有問題嗎？他說，已經提起上訴，日後就讓二審法官檢視這件婚外情案。至於蕭嘉蓉本人則尚未對此做出回應。