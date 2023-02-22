面對事業，每個人的企圖心都不同，有些人喜歡安逸、待在舒適圈，但也有人立志要闖出一片天。命理網站「運勢君」分享，處女座、天秤座和天蠍座都是不服輸的個性，一旦心裡有想要達成的目標，或有想要做的事情，就算面前有很多阻礙與困難，他們也不會輕易放棄，一直努力到做出想要的結果為止。

▎處女座

處女座的事業心很強，一旦有了目標，他們就會想盡辦法去做，再加上處女座很擅長謀劃，會先推算可能遇到的阻礙，和每個決定、行動可能造成的後果，制定好方向和策略後，才會開始進行，且不達到目的絕不認輸，就算可能要花很多時間，他們也不會放棄，直到做出自己想要的成績為止。

▎天秤座

天秤座面對事業總有股衝勁，面對不想做的事情，他們的態度可能比較敷衍，但若是感興趣的事情，就會親力親為，就算有困難擋在面前，他們也不會輕易放棄，而是想辦法找不同的解決方案，讓自己能夠突破瓶頸，並長久地堅持下去，不服輸的個性讓天秤座比起別人更容易有所成就。

▎天蠍座

天蠍座對自己有很高的要求與標準，不服輸也不會輕易放棄，一旦有想要做的事情，無論要經過多長時間的等待與沉澱，也會一直在心中掛念，等到機會來臨的時候，他們就會全力以赴去努力，抱著「不成功便成仁」的心態，再加上他們做事非常實在，因此在事業上容易有不錯的成績。