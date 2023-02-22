T1聯盟日前發生大亂鬥，台啤英熊、桃園永豐雲豹共8人罰款、禁賽，而SBL超級籃球聯賽2月17日台灣啤酒、台灣銀行一戰，台啤教頭周俊三和台銀教頭陳國維都因不滿判決大動作抗議，以及2月19日台灣啤酒與彰化柏力力比賽中場休息時，台啤隊洋將霍勝與在場邊等待下一場比賽的裕隆納智捷球員郭昭男肢體衝突事件，籃協也做出後續處理。

以下為籃協懲處公告全文：

112年2月17日第20屆SBL超級籃球聯賽例行賽第25場台灣啤酒與臺灣銀行比賽中，台啤周俊三總教練因不滿判決，至記錄台前向臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，經本會紀律委員會審議後，依據SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法第三條第二項第一款，處周俊三總教練禁賽兩場之處分，禁賽於2月24日及25日執行。

同場比賽臺銀陳國維教練也因對裁判判決不滿而在球隊席區做出砸水瓶之不當動作，經本會紀律委員會審議後，處陳國維教練書面告誡，發函球隊加強約束。

本會裁判委員會針對2月17日台啤與臺銀比賽執法裁判當下未對兩位教練之不當行為宣判技術犯規，執行上有明顯疏失，有關兩隊教練反映裁判判決尺度部分，經召集人、裁判長與相關委員賽後檢視影片，該場裁判執法過程中確實有多起漏判情事，決議懲處責任區裁判自即日起暫停執法，非責任區裁判給予警告並列入考核及加強教育訓練。

112年2月19日第20屆SBL超級籃球聯賽例行賽第29場台灣啤酒與彰化柏力力比賽中場休息時，發生台啤隊洋將霍勝與在場邊等待下一場比賽的裕隆納智捷球員郭昭男肢體衝突事件，經本會紀律委員會審閱相關資料後，懲處先攻擊對方引發衝突的台啤隊霍勝禁賽兩場罰款新台幣伍萬元、造成後續肢體衝突的郭昭男禁賽兩場罰款新台幣貳萬元，兩人禁賽於2月24日及25日執行，罰款須於執行禁賽前完成繳納。

郭昭男事後在個人社群帳號針對台灣啤酒籃球隊及霍勝之不當言論，嚴重傷害SBL聯賽及球隊自身形象，本會已去函裕隆納智捷籃球隊加強球隊管理，切勿再犯。

本會再次呼籲SBL及WSBL各參賽球隊務必遵守賽事相關規定，共同維護球賽品牌及球隊形象，相關裁判考核也會持續進行，提升執法品質。