中國大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。有記者提問，據報導，應俄羅斯要求，聯合國安理會就去年9月連接俄羅斯與德國的北溪天然氣管線爆炸事件舉行了公開辯論。對此汪文斌回應稱，中方支持加快北溪爆炸事件調查進程，迅速查明事實真相。

汪文斌指出，中國常駐聯合國代表張軍已經在發言當中表明了中方立場。北溪天然氣管線是重大跨國基礎設施和能源運輸動脈，其爆炸事件對全球能源市場和生態環境都產生了嚴重負面影響，也讓許多歐洲國家的企業和家庭在這個冬季面臨能源短缺的困難。中方認為，對此事開展客觀、公正、專業的調查，並追究有關責任十分必要，支持加快調查進程，迅速查明事實真相。聯合國作為最具權威性和代表性的國際機構，可以為開展國際調查發揮積極和建設性作用。中方也注意到，俄方就此提出了一份安理會決議草案，中方表示歡迎。

汪文斌強調，北溪管線爆炸不僅是經濟問題，也是民生問題，更是政治問題，關乎整個歐洲的安全穩定。特別是爆炸事件發生在烏克蘭危機的大背景下，無疑加劇了地區緊張局勢，使對立對抗情緒進一步升級，對話談判更加艱難，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架的希望更加渺茫。

汪文斌指出，越來越多的情況表明，這次事件不是意外事故，而是人為蓄意進行的。如果不能查明北溪管線被破壞的原委和責任者，將給那些圖謀不軌者以更多的可乘之機，認為他們可以為所欲為，甚至刺激產生更多的恐怖行徑，使本已不穩定的全球安全形勢受到進一步的衝擊，這與每個國家的利益和關切息息相關。

汪文斌表示，面對詳實的材料和證據，相關國家一句簡單的「完全虛假、純屬捏造」，顯然不足以回應來自全世界的諸多疑問和關切，更不意味著真相可以被掩蓋。希望有關方面傾聽國際社會希望加快調查、揭開真相的呼聲，進行客觀公正的調查，盡快查明真相，維護重大跨國基礎設施安全，維護地區和世界的和平安寧。