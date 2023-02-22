大陸外交部長秦剛22日在印尼首都雅加達，與印尼外長勒特諾共同主持中、印尼雙邊合作聯委會第四次會議後，共同會見記者。秦剛與勒特諾共同發聲，主張東協不能成為任何外部勢力的代理人，地區國家不應被迫選邊站隊，相信東協國家將獨立自主做出判斷和選擇。

據大陸外交部網站，勒特諾表示，印尼堅定致力於地區和平穩定繁榮，主張東協不能成為任何外部勢力的代理人、不能陷入大國博弈的漩渦，將履行東協輪值主席國職責，繼續與中方加強合作，發揮東協獨特優勢和經濟增長中心作用，助力全球疫後復甦。

秦剛強調，中方始終將東協作為周邊外交優先方向，全力支持印尼發揮輪值主席國作用，打造東協增長中心，促進地區疫後復甦。新冷戰、大國競爭不應在亞太地區出現，地區國家不應被迫選邊站隊，相信包括印尼在內的東協國家將從地區和平穩定發展的根本利益出發，獨立自主做出判斷和選擇。

秦剛最後表示，中方支持東協戰略自主、團結自強，維護東協中心地位和包容性區域架構，反對集團政治和陣營對抗。