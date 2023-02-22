北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，擔心中國會考慮向俄羅斯支援致命武器。大陸外交部今日回應，北約應停止對中方的無端猜測抹黑，並反指美國等北約國家才是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭。

史托騰柏格日前表示，北約越來越擔心，中國可能正計劃為俄羅斯的戰爭提供致命武器支援，以對抗烏克蘭。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則說，中共中央外辦主任王毅曾保證「中國不會向任何交戰國家提供武器」，雖然無證據表明中國會食言，但西方國家仍必須保持警惕。

大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會時表示，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，並秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

汪文斌指出，美國等北約國家是向烏克蘭戰場輸送武器的最大源頭，現在卻不斷散佈中方可能向俄提供武器，有關的「伎倆」在烏克蘭危機爆發之初就已經使用並被戳破。他批評，北約一方面聲稱是區域性防禦性聯盟，一方面無視有關方面的安全關切，不斷突破傳統的防區和領域，挑動矛盾，製造緊張。

「北約究竟在烏克蘭危機當中扮演了什麼角色？國際社會看得一清二楚。」汪文斌敦促北約，停止對中方在烏克蘭問題上的無端猜測抹黑，摒棄零和博弈和集團對抗的冷戰舊思維，停止煽動對立、拱火澆油，真正為歐洲地區和世界和平穩定做點實事。