桃園市東興國中完成募款行腳之旅，將逾18萬元及各單位捐助款項捐贈給心路基金會桃園分會。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區東興國中日前仿效媽祖遶境文化，舉辦「戶外教育百里健走、媽祖有情心路之旅」，由校長林祺文率領70名師生展開5天4夜募款行腳，每位參與者完成1公里便向企業募款30元，活動共募得超過18萬元，22日校方將這些錢捐贈心路基金會桃園分會幫助遲緩兒，師生完成行腳體驗並傳遞善念，開心此行非常有意義。

東興國中校長林祺文說，將教育結合慈善，仿效媽祖遶境文化規畫健走之旅，這項實驗課程結合傳愛與服務做善事已經辦了第4年，今年較特別的主題為跟著媽祖走，透過中壢仁海宮協助，沿途拜訪苗栗、台中及彰化共16間媽祖廟，讓孩子知道宗教媽祖行腳祈福的概念，也透過行腳向企業募款，所得款項全數幫助心路基金會遲緩兒，也告訴參與的學生，看到這些遲緩兒在日常生活中奮鬥，藉此鼓勵自己沒有任何事情辦不到，所有學生也都努力完成這項課程。

參與學生柯昀杉說，覺得這項活動非常有意義，一路走了100多公里很累也很辛苦，走到第2天因為腳扭到很痛，中途也擔心會拖累別人，但是不想要放棄，想到可以募款幫助有需要的人，就可以堅持走下去。

心路基金會桃園分會表示，該會照顧6歲以下中重度身心障礙幼童，獲得東興國中善款有相當大幫助，平日最大開銷就是人事費，平日最大開銷就是人事費，其他包含專業治療、輔具等，會好好利用這筆善款補貼支應。