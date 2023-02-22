郭富城在《斷網》飾演天才電腦保全人員，動作戲都親上陣。（華映提供）

犯罪動作片《斷網》由香港3大影帝郭富城、任達華、林家棟，聯同賴雅妍、譚耀文共同主演，電影呈現虛實交錯的網絡世界戰爭，拍攝時影帝們賣命演出，像天王郭富城連危險鏡頭都親上陣，摔出巨響仍揉揉大腿笑喊沒事；林家棟則是腫著臉也負傷開工，十足敬業。

除了運用大量特效鏡頭，為了保留港產片味道，《斷網》中也安排不少驚險動作，郭富城為了效果好，多半都親自上陣，尤其一場翻越欄杆飛身向下的戲，他由二樓一跳重重摔落，發出咚一聲巨響，全場瞬間嚇傻，盡管真的摔得不輕，他依舊擠出笑臉，揉揉大腿直呼沒事，事後表示：「我覺得出來的效果是好的，所以覺得是值得的。」

這次過程中還有個意外插曲，劇組某日凌晨接到林家棟於另一部電影拍攝時臉部受傷消息，為了不影響拍攝進度，林家棟第二天照常到現場開工，監製鄭保瑞表示：「我們其實都很擔心，不過跟他通話後覺得他狀態很OK，還是可以拍戲。」因為擔心林家棟的臉腫了會不連戲，導演黃慶勳也隨即為他更改劇本，將文戲改成和郭富城的近身肉搏戲，也順利完成一場動作場面。