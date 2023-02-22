南投縣第二選區立委補選進入激戰，民進黨主席賴清德今在中常會下達動員令，本來國民黨認為「桌頂拈柑」就會贏；但「人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個有漸漸發酵」。蔡培慧個人條件很好，如果大家下去幫忙，或者是打電話給南投的朋友，未來這周，用感性的方式，也希望能夠多一個訴求，「就是給南投一個機會」。

民進黨發言人黃彩玲轉述賴清德會中指出，祕書長許立明有特別提到，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，本來國民黨認為「桌頂拈柑」就會贏，因為靠的是在南投政黨結構遠勝過民進黨，沒想到提名林明溱一開始民調最高，可是個人問題最大，反之蔡培慧個人條件很好。

賴說，林明溱當立委時用兒子當助理，安排兒子選議員，但沒有當選；當縣長安排兒子當縣黨部主委、安排兒子當縣長特別助理，要安排兒子選立委，所以民進黨副祕書長黃建嘉說，林明溱這次參選是為兒子出征，人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個有漸漸發酵。

賴清德說，希望未來10天左右時間，全力給予幫忙，訴求就是給南投一個機會，不要讓少數人壟斷南投發展，南投近二十年來發展是完全比不上，包括屏東、雲林、嘉義縣，請大家來幫忙，選優秀人才，讓南投有一個機會。