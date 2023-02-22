3C產品普及，國人老花眼年齡層有下降趨勢。眼科醫師洪啟庭長期研究發現，一定比例的決明子、枸杞與霍山石斛，可有效減少老花眼度數，經400人大規模人體實驗，部分受測者甚至可不用再戴老花眼鏡。該項成果獨步全球，已有藥商打算開發量產成中草藥膠囊，最快今年在台問世，成為老花患者新福音。

大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭研究發現，一定比例的決明子、枸杞與霍山石斛，可有效減少老花眼度數，經400人大規模人體實驗，部分受測者甚至可不用再戴老花眼鏡。（洪啟庭提供／柯宗緯高雄傳真）

大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭與達特楊眼科聯盟經研究近4年，在去年發現一定比例的決明子、枸杞與霍山石斛，可有效增加眼睛調節力與避免白內障惡化，進而減少老花眼度數。其中，決明子能增加副交感神經作用、枸杞有交感神經作用，至於霍山石斛則有預防白內障的作用。

眼科醫師洪啟庭指出，一定比例的決明子、枸杞與霍山石斛將可以有效增加眼睛調節力，改善老花眼、降眼壓與避免白內障惡化。（洪啟庭提供／柯宗緯高雄傳真）

該成果已發表於2022年美國知名期刊「循證補充替代醫學」，身為研究計畫主持人的洪啟庭近來榮獲歐盟、美國與英國等研究單位與各大學邀請，近期將出國演講。

身兼達特楊眼科聯盟執行長的洪啟庭說明，該研究是經400人大規模人體實驗，其中部分60至65歲受測者，甚至不用再配戴老花眼鏡。

洪啟庭強調，這3種不同中草藥萃取物混合後，有不同藥理作用，因此比例要非常精確，才能發揮其作用，不但看清楚近物、老花眼度數減少、同時維持白內障現況。意想不到的是，還可減少睫狀肌拉扯與玻璃體內壓，以及預防視網膜剝離。

洪啟庭提到，近期已與國內藥廠合作，將量產專治老花眼的中草藥膠囊，預計最快今年會搶先在台灣問世，提供給需要看3C產品與看近物的各年齡層的族群，尤其是常看近物的高科技產業的工程師、從業研發人員、教授、老師、學童等使用，減少老花度數與各種眼疾、同時避免白內障、青光眼與視網膜剝離的產生。