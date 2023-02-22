收藏對許多人來說相當重要。一位人妻表示，某天她回家發現自己珍藏的14箱漫畫全被婆家丟掉，雖然她馬上趕到回收站，卻只救回6箱收藏，許多絕版買不到的漫畫就這樣成了廢紙。人妻痛批，婆家沒有先講就闖進原本說好的活動空間，丟掉她的東西，事後老公只給了1萬元就要她閉嘴，讓她超崩潰。許多網友看了之後則紛紛勸她乾脆趁機離婚。

原PO在爆料公社「匿名公社」發文表示，她從國中至今收藏了14箱漫畫，某天回家卻發現全被婆家載去回收場賣掉，當天她下班回家發現此事就馬上趕到回收站，但人家已經下班，隔天一早6點等著人家開門，也只救回6箱收藏，其他8箱漫畫全成了廢紙，其中很多都絕版買不到，甚至有一箱是少女漫畫經典《王家的紋章》全套。

原PO提到，老公的大哥聲稱要全棟粉刷才好心整理，婆婆還怪她堆在樓梯口才會誤以為是垃圾，但明明老公出了一半的房貸，當初也說好4樓是她和老公的活動空間，「你們就不能隨便闖進來不是嗎？」老公得知此事後卻只塞了1萬元要她閉嘴，讓原PO更生氣，「我當初也是花很多心血才買齊的，不要跟我說那些根本不值錢，那些在我心裡就是無價！」

對此，許多網友紛紛回應，「如果還很愛老公，趁機大吵一架看看有沒有機會搬出去，不過我看你老公也不把這個事情放在心上，個人是建議離婚」、「妳老公1萬就想打發？」、「蝦皮有全新整套《王家的紋章》（68集賣8千塊），傳給老公看。先把一套收藏買回來，另外13箱再慢慢算」。