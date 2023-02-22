俄烏戰爭爆發周年前夕，俄國總統普丁21日在年度國情咨文演說宣布，俄國將暫停執行美俄間僅存的制核架構《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）。他表示，除非英法等國的核武也納入考量，否則不會與美國重啟談判。對此專家指出，華府不可能同意，因為等於要重寫條約；缺少這項管控後，除了美俄核武平衡被打破，亦恐促使中國、印度、巴基斯坦等國擴大建立核武庫，全球陷入核風險遽升的危機。

美俄關係降到冰點，限制兩國核彈頭數量的《新戰略武器裁減條約》逐漸磨損，《中程飛彈條約》（INF Treaty）更早已分崩離析。普丁在長達100分鐘的演說中表示：「我今天被迫宣布，俄國將暫停參與《新戰略武器裁減條約》。」他稱華府有人正考慮重啟核試，因此俄國必須做足準備。普丁說：「當然，我們不會率先這樣做，但如果美國進行核試，我們也會跟進。任何人都不應抱持全球戰略均勢（strategic parity）可被破壞的危險幻想。」

普丁強調，俄國還不打算完全撤出《新戰略武器裁減條約》。但專家表示，條約未規定任何一方得「暫停」參與，因此正如莫斯科已經在做的那樣，只能退出。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）統計，俄國估計握有5977枚進攻性戰略核彈頭，美國則有5428枚。倫敦智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）軍事專家阿爾貝克（William Alberque）指出，一但協議破裂，雙方可立即將彈頭數量從條約限制的1550枚增至4000枚以上，「這可能在一夕間發生」。

奧斯陸核子計畫（Oslo Nuclear Project）研究員卡麥隆（James Cameron）認為，《新戰略武器裁減條約》破局後，美俄間的聯繫將退回冷戰時期。他告訴路透社：「雙方因此在最壞的情況下採取行動，導致局勢更加不穩，動用核武的風險劇增。」

《紐約時報》指出，普丁做此宣布的時間點極具關鍵，因為北京已經表明，將建立一個與美俄相當的核武庫。另外，證據指出，伊朗也在製造武器級的核燃料取得快速進展，北韓亦不斷試射洲際飛彈；在在顯示，世界正處於核爆時代的邊緣。