脂肪瘤是否需切除？一般的脂肪瘤都是良性腫瘤，雖然惡化情況較小，但醫師表示，若脂肪瘤變硬或變色，甚至壓迫到神經時，建議還是要開刀移除。不過以中醫角度來看，身體長出肉芽或瘤，表示毒素沒排乾淨，中醫師對此分享消除身體贅疣4穴位。

美容醫學醫師蘇宗柏在Youtube頻道《健康2.0》指出，臨床上脂肪瘤與高血脂有一定關係，常見脂肪瘤分別是扁平型，例如長於眼瞼附近的黃斑瘤；結節型，大多長在四肢或膝關節；發疹型則是四肢與軀幹；肌腱型顧名思義就是肌腱位置。

蘇宗柏進一步指出，當脂肪瘤大於5公分、脂肪瘤變硬、顏色改變及壓迫到神經時，建議一定要開刀移除，許多民眾脂肪瘤長在眼瞼上，由於非常明顯，因此多數人會選擇去除，但脂肪瘤復發機率高，民眾還是應解決高血脂、自身免疫問題。

中醫師陳曉萱也表示，以中醫觀點來說，脂肪瘤的形成與「痰濕」有關，主因與不良飲食、代謝功能異常及生活壓力所致，中醫調理會搭配4穴位，第一是「神門穴」，改善壓力、代謝功能變差，位於手腕內側、靠骨頭前端處，還具有安神的功效。

再來是肺經「列缺穴」，位於手腕橫紋上約2指寬處，中醫認為與皮膚有關的問題，可從肺經處理。第三是「三陰交穴」位於腳內踝上4指寬處，能調理代謝、消除水腫，最後則是「豐隆穴」，位於膝蓋外側、小腿中間處，祛痰濕非常常用的穴位。