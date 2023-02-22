《角頭》影集演員王識賢（左起）、高捷、太保、監製張威縯、蔡振南、孫鵬。（陳俊吉攝）

《角頭》影集在大稻埕拍攝大場面的五方角頭開戰。（陳俊吉攝）

《角頭》影集在大稻埕拍攝大場面的角頭開戰。（陳俊吉攝）

高捷透露拍攝《角頭》影集幕後超開心。（陳俊吉攝）

緊鑼密集拍攝中的《角頭》影集，22日在大稻埕舉行探班記者會，出品人暨監製張威縯、導演姜瑞智率演員高捷、蔡振南、張嘉年（太保）、王識賢、孫鵬、鄭人碩、唐振剛、黃尚禾、張再興、吳震亞、草爺、林道禹、王宣、吳長愷、張曦帆等人共同出席。之前監製張威縯曾透露已故的《角頭1》小鬼與《角頭–浪流連》龍劭華會以不同形式現身影集版，今張威縯說，小鬼的歌聲和畫面確定都不會重現，坦言事情不是他想得那麼簡單，至於龍劭華的部分，「還在想，龍哥的部分比較單純，很多東西（如版權）在家人手上，比較沒這方面問題」。

張威縯表示：「我們很想做，但心有餘力不足，他有家人、經紀公司、有版權問題等等，不是我們想做什麼就做什麼，《角頭》有知名度後關注的人滿多，我們出自內心的緬懷意思，不希望造成別人誤會與家人不悅，只想做簡單的事」。

他說原本心意是想要單純緬懷，放一小段小鬼演唱的《角頭》主題曲音樂，但有徵詢公司意見，公司團隊給一些建議，但有版權，後來就放棄了，「不是我當初想的那麼簡單」。他坦言，是接收到其他聲音，提醒他是否該跟誰打個招呼，感覺自己善意被誤解了，尤其聽到有人說「你們自己拍就好了啊，人家都這樣（去世）了」，覺得被誤解是在消費小鬼，「聽到這句話後就決定打消了，覺得不需要啦。《角頭》影集的演員實力已經這麼堅強，不需要用這麼矯情的動作增加可看度，小鬼是團隊一路走來的功臣，也給我們力量向前走，但放在心裡就好，不希望給他的朋友家人帶來困擾」。蔡振南聽了也嘆口氣說：「眉角太多！」

至於龍劭華的部分，張威縯表示：「龍哥也想做，他跟我很好，我們是出自內心在交朋友，龍哥部分倒沒有這部分問題，我跟他們家人也熟，交情特別好，所以相對單純」。

此次影集版結合三部系列電影的各大派系，聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，今日拍攝現場更集結百名兄弟演員在大稻埕拍片現場，場面浩大、氣氛劍拔弩張。監製張威縯講述今日拍攝之劇情內容是三大幫派，由高捷帶領的「北館」、蔡振南帶領的「頂庄」、太保帶領的「北城」齊聚商討將與喜翔為首的「東門」幫和崔浩然領軍的「南霸天」五方角頭正式開戰。

高捷受訪時表示，好喜歡跟台語流利的「南哥」蔡振南一起拍戲，現場總是笑聲不斷，「真正閩南語有級數很優雅，雖然他優雅時候不多，但聽起來真爽，好多沒聽過」。寫過許多經典台語歌曲的蔡振南則說，以前寫歌都要寫黑社會的歌，所以常跟「哥兒們」在一起，很會講一些台語土話，「捷哥喜歡講台語，但為了拍戲進度快一點，我曾有一場戲跟他說你還是講國語好了」；高捷則笑回：「我是抱著每天學習的態度！」他覺得這部戲雖然劇情嚴肅，但拍戲氛圍太開心了，如果迫出幕後花絮，「一定笑死人！」蔡振南也笑說幕後花絮根本是「開心角頭」，不是畫面上看到的嚴肅、殺氣。