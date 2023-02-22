近來北美天空不平靜，本月上旬，美軍4度射響尾蛇飛彈擊落高空飛行物，包括中國氣球。這一連串事件除了引發美國空域安全疑慮外，也讓氣球話題跟著火紅。如今據日本NHK報導，一個乘坐氣球前往2萬5千公尺高的平流層遊覽的旅行項目，自2月21日起接受報名。該項目由一家來自北海道的初創公司與大型旅行社等共同策劃。

據報導，上述行程為當天往返，遊客將先花費2小時乘坐氣球上升至2萬5千公尺高的平流層，在平流層遊覽1小時左右後，降落回海面上。

氣球直徑約40公尺，客艙可容納飛行員和遊客各1名。在上升至平流層後，遊客可以飽覽壯美太空與浩瀚地球。

旅行費用預計在每人2400萬日圓（約新台幣546萬元）左右。項目自21日起接受報名，共計5個名額。首次飛行計劃於今年12月以後實施。

項目參與方之一、北海道初創公司「岩谷技研」的總經理岩谷圭介在記者會上表示：「遊客不需要接受任何事先訓練等，就可以參與我們的項目。我們希望有更多人可以乘坐氣球觀賞地球和太空。」