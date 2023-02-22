知名百萬YouTuber Joeman（九妹）擅長拍攝「平價與奢華對決」的影片，常掀起熱烈討論，昨（21日）他首度和超商聯名祭出7款日系美食，未料其中一款「奢華海鮮丼飯糰」卻被網友公開批評「我的蝦子跟干貝呢？」對此，Joeman親自回應。

Joeman和超商聯名推出「Joe式要與Joeman合作」7款美食，其中奢華海鮮丼飯糰標榜用鮭魚卵、熟成明太子、魚卵塊、干貝和蝦仁等高級海鮮食材製成，吸引不少饕客購買。一名網友昨在Dcard分享吃奢華海鮮丼飯糰的心得，前3口有看到鮭魚卵和像是脆脆生魚片的東西，第4口料越來越少，全部吃光後，網友忍不住質疑：「那個我的蝦子跟干貝呢？是我沒認出來，還是我特別衰吃到少東西的？這樣59元。」

文章一出，不少網友留言表達看法，一派網友批評：「這應該是最失敗的聯名吧」、「59塊不如買麻油雞飯糰」、「真的覺得Joeman不該把自己的照片印這麼大放在上面（或者是包裝、設計的問題？），會降低購買慾吧，很抱歉但Joeman真的是不上相」但也有網友聲援：「我今天也吃了！我覺得蠻好吃料算多欸哈哈哈」、「可以去看九妹影片，看完覺得反而想買」、「還不錯吃，會回購，價格略貴」。

Joeman稍早在該文章下方親自回覆：「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～有些能改進的地方我下一波跟超商溝通調整！」不少網友紛紛標記Joeman並給建議：「用Q版頭像」、「59真的有點太貴…昨天看到只是好奇拿起來看一下又放回去」、「豪華飯糰味道超雜，一般人吃海鮮丼應該也不會直接把這些料一口全吞啦，不如分開出」。