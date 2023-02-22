李方艾美酒店二樓的新食譜全日餐廳主廚更以每天吃魚都不會膩的核心精神設計出茴香貽貝煮石斑多達10種風味的國產魚料理。（李方艾美酒店提供／馮惠宜台中傳真）

李方艾美酒店二樓的新食譜全日餐廳主廚更以每天吃魚都不會膩的核心精神設計出德式酸菜悶石斑等多達10種風味的國產魚料理。（李方艾美酒店提供／馮惠宜台中傳真）

李方艾美酒店攜手台中魚市場推出「國產海鮮季」，要藉著國際品牌的吸引力，讓入住的外籍旅客都能有機會品嚐到台灣國產魚的鮮美滋味。（馮惠宜攝）

台灣龍膽石斑、午仔魚、鱸魚出口受挫，搶在政府「班班有石斑」支票兌現前，去年中展開試營運的國際五星級飯店李方艾美酒店3月起以行動挺台灣養殖漁業，攜手台中魚市場推出「國產海鮮季」活動，不只要讓國內民眾大飽口福，更要藉著國際品牌的吸引力，讓入住的外籍旅客都能有機會品嚐到台灣國產魚的鮮美滋味。

行政院農委會漁業署署長張致盛、台中市新聞局長鄭照新、台中魚市場董事長李煥湘等人今（22日）親自到李方艾美酒店自助餐廳，現場與飯店主廚共同合作製作美味的現烤午仔魚一夜干及三杯龍膽石斑等料理，以行動宣示「台灣國產魚尚青！」。

台中李方艾美酒店總經理John Beresford表示，台灣國產魚的品質非常好，搭配不同國家的特色醬汁展現不同風味，歡迎大家在3月1日至6月30日國產海鮮季的活動期間來品嚐台灣在地尚青海鮮。

台中魚市場總經理黃瑞呈表示：面對即將爆炸性的旅遊熱潮，透過李方艾美酒店將台灣優質的國產魚直接送到消費者面前是台中魚市場轉型升級的重要環節，讓國內外遊客來台中享受優質旅遊同時，更能享受到新鮮國產魚的美食饗宴，未來也將會持續物拓展不同客群市場的通路。

位在台中李方艾美酒店二樓的新食譜全日餐廳，春季與台中魚市場的合作推廣，以「尋鮮、旬鱻」為主題，主打現煮龍膽石斑、午仔魚及鱸魚，主廚更以每天吃魚都不會膩的核心精神設計出台式三杯、法式香料、德式酸菜等多達10種風味料理，滿足喜歡吃海鮮的饕客。