為保障人民用水健康安全，桃園市衛生局每年都會針對市內加水站環境衛生及水質進行抽驗，去年查核轄內加水站共337處、水質抽驗558件，其中有20件初驗不合格，檢驗出大腸桿菌、綠膿桿菌等，依法要求業者限期改善，均已複查合格。另查獲3處加水站未經核准擅自營業，依法皆已裁罰並向衛生局申請核准營業。

衛生局表示，飲用水的安全衛生對於市民的健康極為重要，為確保加水站販售飲用水衛生，每年都會查核加水站環境衛生及抽驗，去年查核轄內加水站共337處、水質抽驗558件，其中有20件不合格，包括3件檢出大腸桿菌群、15件檢出綠膿桿菌及2件同時檢出大腸桿菌群和綠膿桿菌，要求限期改善後再次複驗，均已檢驗合格。

衛生局指出，分析已取得許可證的334處加水站，發現半數以上，約167處加水站機台未張貼管理相關文件，包含水源供應許可文件、水質檢驗報告、設備維護管理紀錄等資訊，經依桃園市加水站衛生管理自治條例要求業者限期改善，均已複查合格。

衛生局也向民眾呼籲，到加水站購買盛裝飲用水時，應多加查看加水站張貼的資訊及環境衛生狀況，選擇符合規定的加水站，才能喝得安心。此外，盛裝加水站飲用水時，也應多留意盛裝容器的清潔，減少水質受汙染的機會，並確實煮沸後再飲用，以確保飲水安全。

衛生局更向經營加水站的業者提醒，要落實自主管理，確保飲用水衛生，且張貼的標示及廣告不得有不實、誇張或易生誤解的狀況，市府會替民眾持續把關加水站飲用水衛生。