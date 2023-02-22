大陸觀察者網引述香港《大公報》22日報導，曾因「基因編輯嬰兒事件」被判入獄三年的大陸南方科技大學前副教授賀建奎，申請香港「高端人才通行證計畫」（「高才通」）獲准，社會有聲音質疑申請「高才通」時毋須申報刑事定罪紀錄，存在漏洞。22日香港特區入境處處長已依法宣告賀建奎簽證／進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。此外，特區政府即時調整申請流程，22日起，申請人必須在電子申請表申報是否有刑事定罪紀錄，審批中的申請亦要補交相關資料。

香港《大公報》21日報導稱，曾因「基因編輯嬰兒事件」被判入獄3年的南方科技大學前副教授賀建奎，申請香港高端人才通行證計畫獲批。賀建奎接受香港媒體採訪時證實該消息，並稱自己仍在北京，正聯繫香港的大學和公司合作，計畫從事罕見遺傳病基因治療的科學研究。被問及在內地有刑事記錄，申請「高才通」時是否有障礙，賀建奎未做回應。

資料顯示，賀建奎早年利用人類胚胎基因編輯技術，讓三名基因編輯嬰兒先後誕生，宣稱能天然抵抗愛滋病，成為世界上公開的首宗案例，引發爭議。2019年12月，深圳南山區人民法院以非法行醫罪判處賀建奎有期徒刑三年及處罰人民幣300萬元。賀建奎2022年4月刑滿出獄，在北京成立賀建奎實驗室。今年1月29日，他還在微博發帖招聘研發工程師，從事罕見遺傳病基因編輯治療研發。

21日晚，特區政府發新聞稿表示，就傳媒報導有「高才通」申請人曾因非法行醫罪而被監禁，但仍獲批簽證／進入許可的個案，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證／進入許可，香港特區入境處處長已依法宣告其簽證／進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

據報導，香港特區入境處強調，申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實的資料。任何人在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，有關人士最高可被判罰款15萬港元及監禁14年。

另外，就近日有大陸孕婦在網上發表意圖利用「高才通計畫」來港產子的言論，香港特區入境處發言人強調，該處一直仔細分析大陸孕婦赴港產子的手法及趨勢，並已全面加強對大陸孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。

據報導，為回應社會高度關注有關「高才通計畫」的審批過程，香港特區入境處22日開始將會調整「高才通計畫」的申請流程。申請人必須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。而針對已遞交但未獲批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。

香港特區勞工及福利局局長孫玉菡21日晚於社交網站發文表示，特區政府高度重視近日社會有關「高才通」計畫申報要求的關注，入境處火速回應調整申請流程。另外入境處會因應申請人提交的資料及考慮相關的情況，審批每宗申請，申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果。他強調，會不時檢視「高才通」計畫的運作，適時作出檢討。

香港中文大學工程學院副院長、選委會界別立法會議員黃錦輝22日表示，「高才通計畫」可能推行得太急，因此出現漏洞。他指出，特區政府這次反應很快，已立即要求申請人須申報有否刑事定罪紀錄。至於未獲批的申請人須補交相關資料，他認為，有關程序可能較費時，建議當局在申請人抵港找工作的時候，再進行複查。

據香港《大公報》報導，翻查「高才通」計畫的申請資格，當中列明可獲考慮批准申請的條件之一，是「沒有任何已知的嚴重犯罪紀錄」。而截至今年2月14日，香港特區入境處已批出7819宗「高才通計畫」的申請。