蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演。臉書粉專「雞律委員會」近日卻發文直呼「北七」，說如果他看到巧克力麵包架上沒了，他會換一家或吃別的，不會拍照說全台灣都缺該品項，貼文釣出藝人炎亞綸回應：「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」政論Vtuber「高雄林小姐」針對「缺」的定義說文解字吐嘈說，原本以為覺青只毀壞某些人的數學與邏輯，沒想到連小學國語都能摧毀。

雞律委員會21日發文表示：「有些人真的很北七，如果我去便利商店買巧克力麵包，結果貨架上沒有的話，我會再換一家，或是今天吃別的，不是拍照然後說全台灣都缺巧克力麵包！」炎亞綸留言回應：「啊我最近每天都吃到蛋，是不是幻覺啊？」接著再回：「啊就故意的啊～怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？」有粉絲也神邏輯附和「我沒男友，我也沒說台灣缺男人啊」、「去海產店點不到烤雞，全台灣都缺雞肉啦」。

但同時也有網友直接開嗆「你吃得到我沒吃到啊」、「蛋價要怎麼解釋啊」、「你吃得到，有人吃不到啊，每個人都要吃得到」、「是不是全台灣一顆蛋都買不到才算缺蛋」、「我身上還有一塊錢都不能說自己缺錢」、「我也吃到蛋啊，但是蛋價上漲和缺蛋是事實」。

「原本以為覺青只毀壞某些人的數學與邏輯，沒想到連小學國語都能摧毀...」高雄林小姐今(22日)在臉書發文吐嘈，並貼出她留言反駁炎亞綸的截圖，她說：「缺」蛋不等於「沒有」蛋，缺水不代表台灣完全沒有水，缺電不代表台灣沒有人可以用電，但是不是缺？是啊！公眾人物還是要有一點基本常識，最起碼這是連小學生都知道的字，就別成天被牽著鼻子走了。

林小姐還貼出教育部國語小字典中「缺」的定義：「短少、不夠」，如：缺電、缺乏、缺貨、缺人、缺少、缺水、短缺。還有「不完美、不完備的地方」、「殘破的」、「應到而未到」、「職務上待補足的缺額」等定義。網友回「他是明星可以買貴桑桑的蛋，小老百姓只能選市面蛋一斤56元，可是買不到啊！有錢和沒錢的差別」、「跟何不食肉糜是同樣的道理，你吃得到並不代表人人都吃得到！」、「缺德不代表沒有德⋯」。