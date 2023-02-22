位於台中市東區的三井LaLaPort購物中心農曆年前試營運，吸引許多民眾前往，也帶動鄰近的東區、太平區房市，有建商看好太平區家樂福商圈完善的生活機能，在該區推案，最新推出的「聚悅澄心」打出「2＋1房千萬有找」，吸引不少當地自營商青睞。

太平區家樂福商圈是台中較早發展的區域，近幾年人口增加快速，近來包括順天、聚悅及基創等建商紛紛在此推案，且成交價均站上3字頭，最高甚至逼近4字頭。

今年1月進場的「聚悅澄心」規畫地上15層、地下3層雙塔建築，每坪單價約35至37萬，副總經理周甫科表示，太平區交通便利，不論求學、就醫或休息等都相當方便，最近該區域建案最高行情已達4字頭，依然吸引當地客購入自住，目前銷售對象有一半為當地自營商，另也有科技業的消費群。

周甫科表示，太平區因發展早，舊城區的屋齡多偏高，聚悅建設整合717坪基地，在商業區內推出「聚悅澄心」新案，周邊有建平國小、中平國中及長億高中，且近家樂福、台中小鎮商圈，到LaLaPort只要10分鐘；社區內規畫交誼廳、媽媽教室及兒童遊戲室等，並打造外廊內院。

「聚悅澄心」主打24到36坪的2、3房，總戶數151戶，近來更打出「2＋1房含車位千萬有找」，盼吸引小資上班族青睞。