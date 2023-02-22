威力彩連10槓，明（23日）頭獎上看10億，小孟老師在臉書上指出，財運最旺星座前4名依序是摩羯座、水瓶座、牡羊座、金牛座，其中第1名的摩羯座下注前可到彩券行附近找大間銀行進行提款，並用提款出來的錢進行下注，就能吸收銀行財氣，說不定能因此中大獎。

小孟老師說，好運時辰為早上11點至下午1點和下午3點至晚上7點，建議可尋找住家或辦公室南方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第四名：金牛座

天王星落在金牛座，顯示財運過人，偏財運旺盛，若想抱得頭獎建議可在下午3到5點喝陰陽水，也就是常溫水，因陰陽水裡面「陰」代表冷水，也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就可提升，且正財、偏財都可一手掌握。

▍第三名：牡羊座

木星落入牡羊座，顯示偏財運強、偏財機率旺，若想更加強偏財運勢，建議下注前可吃粽子，因粽子有包粽（包中）說法，可提升下注的靈動力。

▍第二名：水瓶座

水瓶座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣有望一飛沖天，建議下注前可吃生菜，因生菜代表生財，能招來四方的貴人，可讓偏財運亨通。

▍第一名：摩羯座

摩羯座冥王星進入本命宮，能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議下注前到投注站附近找大間銀行進行提款，並用提款出來的錢下注，就能吸收銀行大量的財氣，說不定能因此中大獎。