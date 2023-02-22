一名60歲有糖尿病史的男子多年來在大陸經商，原本定期回台灣與家人團聚，因為新冠肺炎疫情而暫停好一陣子，近日終於返台，但因腹瀉多日未改善且食慾差，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫後才知道除了腸胃問題之外，竟合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，。

台灣洗腎人口密度高達全國第一位，但仍有很多民眾不熟悉腎臟功能及相關治療。根據統計，近一半的民眾在被宣告需要洗腎治療前，竟然都不知道自己罹病。

衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，該男子到急診時，血液檢查血紅素5.2（正常值為13-18g/dl）有嚴重貧血情況，再加上血肌酸酐高達17.7（正常值為0.7-1.2mg/dl），血尿素氮高達182（正常值為8-20 mg/dl），腎絲球過濾率小於15ml/min（正常值為大於60），顯示其腎功能嚴重受損，應代謝的廢物難以透過尿液排出。此外，男子又有腹瀉或嘔吐引起脫水的症狀，進一步引起急性腎損傷。

葉哲廷提醒，高血壓、糖尿病等心血管慢性疾病都是腎臟病的危險因子，初期腎臟病症狀較不明顯，因此除了健檢外，高風險族群更需要留意，定期檢查來防治慢性腎臟病，倘若檢查結果有異狀，須進行診療與追蹤，來減緩腎功能惡化的速度。