It’s a Trae Young vs a Nikola Jokic League. Me first vs We first. — George Karl (@CoachKarl22) February 22, 2023

亞特蘭大老鷹宣布開除總教練麥克米蘭（Nate McMillan），主力控衛崔楊（Trae Young）隨即成為眾矢之的，儘管麥克米蘭是戰績不理想的主要原因（29勝30敗），但是外界認為崔楊也該負點責任。崔楊在老鷹打了4年多，最初的總教練皮爾斯（Lloyd Pierce）在2021年3月遭到開除，因此有人批評崔楊是「教練殺手」。

聯盟的資深教投喬治卡爾（George Karl）推文寫道：「這是個崔楊與約基奇（Nikola Jokic）的對決，也就是自我與團隊優先的對決。」意思是崔楊打球自私，他和約基奇那種無私的球員形成鮮明對比。

美媒CBS分析，老鷹的進攻過於僵化，缺乏傳球與跑動，只靠著崔楊擋拆去逞匹夫之勇，這是已經過時的傳統戰術。這部分是麥克米蘭的責任，他沒能和球員好好溝通，老鷹僅有全聯盟倒數第3的外線出手次數，外線命中率34.7%也低於聯盟平均的36%。

作家Brad Botkin兩年前嘲笑崔楊「這位平庸的射手居然還自以為是柯瑞（Stephen Curry）」，如今他重申自己的觀點：崔楊從不是一位頂尖的射手，儘管很多人以為他是。崔楊本季場均26.7分相當優秀，但是投籃命中率42.8%，外線命中率32.4%都不及格。然而命中率只是其次，真正的問題在於崔楊在無球時的進攻並不積極，如果他不改變自己的打法，換了新教頭恐怕戰績也難有起色。