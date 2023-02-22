線上遊戲爭議不斷，繼實況主丁特與遊戲橘子的法律戰，催化出台灣的轉蛋法後，由韓國Smilegate 開發的大型線上遊戲『失落的方舟』，還未在台上市就引起廣大玩家矚目。其代理商樂意傳播，原本預計在今年的1月12日上市，但卻在上市前一日晚間緊急宣布延後，讓許多期待已久的玩家希望落空，紛紛上遊戲平台抱怨，甚至有網友指出樂意放出利多消息，但股價隨即不合理的下跌，疑似有人提前知道消息偷跑倒貨令人起疑，紛紛發起一人一信檢舉的活動。宅神朱學恆今(22)日更是怒轟主管機關、代理商收割玩家跟股民

『失落的方舟』是韓國Smilegate 開發的動作型大型多人線上角色扮演遊戲，其精美的畫面及壯闊的世界觀，還未在台上市就引起廣大玩家矚目，之前歐美版上市後同時上線人數最高達 1,325,305 人，達 Steam 同上人數史上第二高紀錄， 現在台服由樂意傳播代理，讓許多玩家引頸期待，甚至有玩家表示已經請假等開服，也有玩家聲稱已經預先儲值，但代理商樂意傳播卻在遊戲上市前一日的傍晚無預警宣布延後上市，讓玩家怒轟代理商不負責。

宅神朱學恆今(22)日更是怒轟主管機關、代理商收割玩家跟股民。(朱學恆直播)

『失落的方舟』未上市，不只引起玩家反感，也連帶影響公司股價，但有眼尖的網友發現，在樂意傳播的股價不合乎市場邏輯，因此，在遊戲討論區有網友向主管機關檢舉，同時也串連許多網友發起一人一信向主管機關檢舉的活動。

更有網友在直播討論過程中強烈質疑這件事背後的真相「只有一種可能，就是騰訊已經向樂意把版權買回」，也就是樂意已經不可能再代理『失落的方舟』台灣伺服器，然而樂意至今僅發佈將收回已支付遊戲開發商Smilegate的900萬美金代理費用的重訊，卻遲遲不發布終止代理的重大訊息，更讓玩家無所適從。

由於近期線上遊戲爭議不斷，今(22）日名嘴宅神朱學恆，在直播中邀請到資深財經媒體人討論近年來線上遊戲及代理商爭議問題，線上遊戲過去除了消費爭議外，也有類似樂陞科技坑殺股民的極端案例，加上近期由樂意傳播代理的線上遊戲『失落的方舟』，被網友檢舉疑似內線交易，宅神朱學恆呼籲主管機關不能放任遊戲公司收割玩家跟股民。