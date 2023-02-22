上洋在台代理銷售三菱重工空調系列產品，除了消費型的家用空調出貨穩定外，上洋也看好商用空調的剛性需求，從去年開始積極規畫切入台灣超商連鎖店鋪商用空調市場，目前已取得連鎖超商及賣場商用空調訂單，預期第2季起陸續可見營收貢獻。

上洋執行長吳國華指出，據政府的統計數字，全台灣乾水洗服務市場年產值約60億元，以往消費者的乾洗衣物都只能尋找離自家巷弄最近的商店，高單價、高品質衣物的照護並未有所區分，公司看到此一商機，成立高端精緻乾水洗新品牌「RIV」，拓展新商用洗衣市場布局，首家概念店將於台北市大安區開設，也會有衣服的取、送服務，宣告正式進軍台灣高端商務、高級精品洗衣市場。

在商用洗衣領域布局方面，上洋指出，台灣自助洗衣需求逐年增加，旗下「SeSA洗衣吧」全台總家數去年(2022年)已達139間，預期今年將再新增40間新分店。而在海外市場部分，隨著疫情趨緩，今年將加重拓展新南向市場力道，預計將於泰國、越南合計開設40家自助洗衣店，並透過開發海外經銷量販與連鎖品牌兩大通路持續販售洗衣設備予當地品牌，預估將能將台灣競爭優勢向外延伸。

上洋產今(22)日舉辦「2023年經銷商大會」，董事長吳明富也感謝經銷商2022年攜手努力，推廣好產品與提供熱情與專業服務，使銷售表現逆勢成長創下新里程，經銷商數量累計更已累積超過800家，預期今年持續推出多款強勁產品後，將能吸引更多經銷商加入。

此外，提升服務品質及擴大服務領域，上洋預計將於近期在桃園設立營運據點，提供客戶最快速及高品質服務，滿足各類維修需求，並進一步提升整體營運綜效。