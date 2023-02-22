孫鵬與《角頭》影集演員蔡振南、太保、高捷、王識賢等人出席探班記者會。（陳俊吉攝）

孫鵬22日出席《角頭》影集探班記者會，受訪時透露23歲兒子孫安佐就讀醒吾大學大三，正在準備考托福，打算明年畢業後服兵役4個月後出國留學，目前考慮是瑞士、英國或日本。由於孫鵬、狄鶯之前被爆在台灣擁有9間套房，日本東京也有置產，孫鵬說，孫安佐也補習日文，如果考上日本學校，還能就近住東京自己的家，省了一筆開銷。

孫安佐除了YouTuber的身分，也是1年至少參賽1次的健美選手，孫鵬欣慰兒子是滿有想法的小孩，很贊成他發展自己的興趣，只要求他健美比賽要參加自然組，深怕他參加職業組會用藥。被問起孫安佐收入？孫鵬笑說「我不敢問」，但兒子從20歲會賺錢後，3年多來逢年過節就會包紅包孝敬爸媽，理財也自己處理，且他沒有信用卡、只有提款卡，不需擔心。

孫安佐和女友麻姬兔（阿乃）交往4年，狄鶯滿意到喊麻姬兔「媳婦」，孫鵬說和兒子女友相處得不錯：「他們3個常常吃飯，我比較忙，偶爾回日本辦事。」並透露狄鶯最滿意兒子女友隨和，笑說：「相處不好的話，可憐的是孫安佐先生。」

被問與準媳婦相處情況？孫鵬說，他是對緣分比較保守，一切隨緣，小孩的選擇不是做父母的可以決定，「就像如果叫我重新選擇一次，我也不希望父母決定。」那重選一次會選狄鶯嗎？孫鵬秒答：「我不想活了嗎？當然啊。」