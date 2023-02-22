66歲金馬影后陸小芬重返大銀幕之作《本日公休》今（22日）舉辦媒體茶敘，提及20多年前淡出演藝圈的原因，她表示，當時拍戲長期日夜顛倒、春夏秋冬不規律，讓她疲憊不堪，不只身體出狀況，「看到燈光，眼睛就會看到七彩彩虹，眼壓過高，也有心悸」，拍完後又有上檔的壓力，「突然間有種休克的感覺、心律不整，必須趕快喝水、加點糖。」連心智都變得很不健康，常做出錯誤判斷，覺得力不從心。

監製吳念真（左起）、陸小芬、導演傅天余為《本日公休》接受訪問。（粘耿豪攝）

陸小芬很感謝老天業的眷顧，讓自己擁有選擇休息的自由，息影這20多年間過得相當平實，「我每天都會靜坐，讓自己沉澱下來，不斷地反省跟檢討，以前在職場上沒有空間，像混濁的一杯水，沒那麼清澈，透過沉澱才會萃取出很清澈的一杯水，儲備正能量，等到《本日公休》的劇本。」期間也培養了很多興趣，除遠赴印度學習古老醫學，還專研精油、靈氣等。

至於決定重新演戲的契機，陸小透露，87歲的爸爸曾對她說「妳怎麼不演戲了？妳演的戲很有意思」，得知女兒又要拍戲時相當興奮。但遺憾的是，還來不及看到電影上映就離開人世了，陸小芬說：「我知道他會來看電影，而且會保佑，我心裡一直有他。」重回片場，陸小芬完全把自己歸零，「當成新人一樣跟導演相處」，並強調，演員的態度很重要，不是得過多少獎、演過多少戲。同時也希望能夠再演一部好的電影，「想碰到好棒好喜歡的導演，我就不曉得要去哪裡找啊」。

該片監製吳念真則分享，陸小芬是他妹妹的同班同學，所以自己也一直把對方當成妹妹看待，「小芬很樸實去面對所有人，這樣的人把她抓進電影圈，你就可以知道工作上的折騰跟衝突。」因此很能理解陸小芬當初選擇暫時離開螢光幕、「用較長的時間把濁水變清」的想法，他也坦言至今仍不習慣電影界、電視界，總覺得自己格格不入，才會老是跨足斜槓。《本日公休》3月3日上映。