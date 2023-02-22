外資現貨賣超121億元，期貨淨多單增加至19,336口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。周選方面，買權賣權OI總量呈現相當。

群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股上檔年線仍屬壓力，短線在1月30日多方缺口不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。