外資現貨賣超121億元，期貨淨多單增加至19,336口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。周選方面，買權賣權OI總量呈現相當。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股上檔年線仍屬壓力，短線在1月30日多方缺口不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。
受美股四大指數齊跌拖累，台股22日直接開低震盪整理，終場台股收在高檔區間下緣附近位置，成交金額放大至2,390億。台股月線支撐失守，目前在台幣持續轉弱下，短線台股將測試高檔區間下緣支撐位置。
外資現貨賣超121億元，期貨淨多單增加至19,336口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸。周選方面，買權賣權OI總量呈現相當。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面目前台股上檔年線仍屬壓力，短線在1月30日多方缺口不破下，台股的拉回，仍可以選擇權樂觀操作。
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